شكرا لقرائتكم خبر عن شركة العاصمة الإدارية توقع عقد أعمال تصميم وتصنيع وتنفيذ خلايا الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) بتوقيع عقد أعمال تصميم وتصنيع وتنفيذ وتوريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية، وذلك في ضوء تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تنويع مصادر الطاقة في المدينة وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 20 % من إجمالي الطاقة المستخدمة.

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وقالت شركة العاصمة الادارية، إن تحالف وزارة الإنتاج الحربى المصري "بنها للإلكترونيات" وشركة SUNETCH لتصنيع ألواح إنتاج الطاقة الشمسية فاز بمناقصة تنفيذ محطات طاقة شمسية بالمباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي عدد 65 سطح للمباني الوزارية بالحي الحكومي بالإضافة إلى خزانات المياه الاستراتيجية بقدرة إجمالية حوالى 18 ميجاوات وبتكلفة قدرها 140 مليون جنيه مصري وسيتم التنفيذ في مدة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور.

ويأتي هذا المشروع في طليعة المشروعات التي تقوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتنفيذها في إطار تحقيق استراتيجيتها في إدارة شبكة توزيع الكهرباء بالمدينة بعد حصولها على رخصة التوزيع من جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ولتحقيق وفر في استخدام الطاقة وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء والأخذ بالمحددات والعوامل المعمول بها لتحقيق استدامة المدن الجديدة في مصر.