شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية اليوم أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار جنيه، وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكترونى، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط عائد13.298 %، فيما بلغ أعلى عائد 13.358 %، وسجل أقل عائد 13.14%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.381 %، فى حين سجل أعلى عائد 13.399 %، وأقل عائد 13.301 %.