شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. و"دبى" تربح 950 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.42% رابحاً 8.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.43 نقطة، وربح رأس المال السوقي 950 مليون درهم ليغلق عند مستوى 292.95 مليار درهم، وصعد سوق مسقط (30)، بنسبة 0.04% رابحاً 1.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3451.410 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.05% خاسراً 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7423.23 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.44% خاسراً 18.68 نقطة ليغلق عند مستوى 4255.782 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 512 مليون درهم، ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% خاسراً 11.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1291.16 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% رابحاً 8.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.43 نقطة، وربح رأس المال السوقي 950 مليون درهم ليغلق عند مستوى 292.95 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 160.4 مليون سهم محققة ما قيمته 127.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2561 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعد قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 1.25%، 0.77%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.75%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.10%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 12.69%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5.11%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.50%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.06%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 33.2 مليون ورقة بقيمة 27.5 مليون درهم.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% خاسراً 11.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1291.16 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 371 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 38.67% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.4%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.89% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.63%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.45% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.65%، فيما ارتفع سهم المصرف الخليجي التجاري وحيداً بنسبة 7.89%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% رابحاً 1.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3451.410 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 273 صفقة لعدد 39 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 6.67%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 4.65%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.68%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" بنسبة 8.78%، ثم سهم "تكافل عمان للتأمين" بنسبة 5.08%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 2.99%.

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بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% خاسراً 52.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4993.25 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.18% خاسراً 65.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5436.50 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% خاسراً 28.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4118.72 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% خاسراً 29.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4099.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 159.1 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون دينار كويتي عبر 8579 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي.

وجاء سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.99%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 4.20%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.88%، فيما تصدر سهم شركة التمدين الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.40% ثم سهم شركة أبيار للتطوير العقاري بنسبة 5.56%، ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 5%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسراً 18.68 نقطة ليغلق عند مستوى 4255.782 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 512 مليون درهم ليغلق عند مستوى 594.796 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 25.1 مليون سهم، بقيمة 44 مليون درهم، عبر تنفيذ 795 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.17%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.55%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 8.72%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 4.85%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.4%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة الشارقة للتأمين بنسبة 4.67%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.2%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 10.3 مليون درهم.

بورصة السعودية

تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7423.23 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.67% رابحاً 136.32نقطة ليغلق عند مستوى 8316.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 273.9 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وهبطت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.64%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.27%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.01%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.89%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%.

وقفز 119 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.99%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.93%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 59 سهماً على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 2.13%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 1.26%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 1.18%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 319.4 مليون ريال سعودي.