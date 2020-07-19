شكرا لقرائتكم خبر عن .البنك الوطنى العمانى يغلق آخر فروعه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الوطني العماني، عن استلامه الموافقة التنظيمية من البنك المركزي المصري، على إغلاق آخر فرع للبنك بجمهورية مصر العربية، وأصبح إغلاق الفرع أمام الجمهور ساري المفعول اعتباراً من تاريخ 16 يوليو، وبعد ذلك ستبدأ الإجراءات النهائية للإغلاق الرسمي لكافة العمليات.
ووجه البنك الوطني العماني، في بيان لبورصة مسقط، اليوم الأحد، الشكر للبنكين المركزي العماني والمركزي المصري على دعمهما المستمر للبنك طوال فترة إجراءات الخروج.
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