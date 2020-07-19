الاقتصاد

بدء تداول العمران للصناعة بالسوق الرئيسية الثلاثاء المُقبل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية "تداول" عن بدء تداول شركة العمران للصناعة والتجارة بالسوق الرئيسية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو الجاري.

وحسب بيان للسوق، فإن الشركة سيتم تداولها بالرمز (4141) في قطاع السلع الرأسمالية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

يُشار إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 60 مليون ريال وبعدد أسهم 6 مليون سهم، حيث تبلغ القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات سعودية.

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وكانت تداول قد أعلنت منذ أيام عن موافقتها على طلب العمران للصناعة والتجارة الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وكان مجلس إدارة شركة العمران قد وافق، في فبراير الماضي، على تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية.

وكانت شركة العمران للصناعة والتجارة قد قالت في يونيو الماضي إنها تقدمت بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسي "تداول".

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