شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تداول العمران للصناعة بالسوق الرئيسية الثلاثاء المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن بدء تداول شركة العمران للصناعة والتجارة بالسوق الرئيسية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو الجاري.
وحسب بيان للسوق، فإن الشركة سيتم تداولها بالرمز (4141) في قطاع السلع الرأسمالية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.
يُشار إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 60 مليون ريال وبعدد أسهم 6 مليون سهم، حيث تبلغ القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات سعودية.
وكانت تداول قد أعلنت منذ أيام عن موافقتها على طلب العمران للصناعة والتجارة الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
وكان مجلس إدارة شركة العمران قد وافق، في فبراير الماضي، على تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية.
وكانت شركة العمران للصناعة والتجارة قد قالت في يونيو الماضي إنها تقدمت بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسي "تداول".
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تداول العمران للصناعة بالسوق الرئيسية الثلاثاء المُقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.