شكرا لقرائتكم خبر عن مسك تُقاضي أحد عملائها لتأخره في سداد مبالغ مستحقة مقابل توريد كابلات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن إقامة دعوى قضائية ضد أحد كبار العملاء، تطالبه بسداد مبلغ مالي مقابل توريد كابلات بمختلف أنواعها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن مبلغ المطالبة يُقدر بـ 63.850 مليون ريال مما يؤثر بالإيجاب على الوضع المالي للشركة حال تم الحكم في القضية لصالح شركتنا وتنفيذه.

وقالت الشركة إن السبب في رفع القضية التأخر في سداد مبالغ مستحقة مقابل توريد كابلات بمختلف أنواعها.

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وأشار البيان، إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات تخص هذه القضية لاحقاً.

هذا وقامت الشركة وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة مؤسسة الموسى بتسديد المبالغ المستحقة، ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أية مسؤولية نتيجة إقامتها الدعوى .

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 10.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن الهوامش الربحية خلال الربع الحالي.