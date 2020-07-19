"بيتك": 47 فرعا في خدمة العملاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فرع "بيتك"

أكد بيت التمويل الكويتي "بيتك"، مواصلة تعزيز شبكة قنوات تقديم الخدمة من فروع مصرفية ومعارض السيارات، الى جانب القنوات البديلة والخدمات المصرفية الرقمية، والفروع الذكية KFH GO، بما يلبي تطلعات العملاء وطموحاتهم ويعزز تجربتهم المصرفية ضمن أعلى معايير جودة الخدمة.

وفي هذا الصدد، أعلن "بيتك" اضافة فروع جديدة لخدمة العملاء، ليصل بذلك اجمالي عدد الفروع الى 47 فرعا منتشرة بمختلف محافظات الكويت، حيث تستقبل العملاء من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 1:00 ظهرا من الأحد الى الخميس، فيما تستقبل فروع المراكز التجارية العملاء من الساعة 10:00 صباحا الى الساعة 2:00 ظهرا، مع التأكيد على التزام "بيتك" التام بالمحافظة على سلامة العملاء والموظفين عبر تطبيق الاجراءات الوقائية الصحية بالشكل الأمثل حسب الارشادات والتعليمات الرسمية.

والفروع هي: فرع الافنيوز، الخالدية، الروضة، الشامية، الشويخ، العديلية، الفيحاء، القصر، الشعب، الاندلس، الرحاب، الضجيج، العارضية، الجهراء، الجهراء التجاري، العربية مول، مجمع الوزارات، حولي- البحر سنتر، اليرموك، حولي- مجمع بيروت، برج المتحدة، الاحمدي، الشرق، القيروان، صبحان، الصباحية، السالمية، مبارك الكبير، عبد الله السالم، المنشر، الوطنية، الفحيحيل، قرطبة، كيفان، الزهراء، سلوى، الظهر، بيان، مبارك العبدالله، جليب الشيوخ، صباح الناصر، عبدالله المبارك، صباح السالم، سعد العبدالله، فهد الأحمد، المثنى، الصليبيخات.

ولتلبية احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، خصص "بيتك" فروعا لخدمة العملاء الأفراد، وأخرى لخدمة عملاء الخدمات المصرفية للشركات، وفروعا لخدمة الافراد والشركات.

حجز المواعيد الكترونيا عبر Skiplino

ويستفيد عملاء "بيتك" من خدمة Skiplino، عبر حجز المواعيد في الفروع الكترونيا عبر الهواتف الذكية من خلال موقع "بيتك" الالكتروني KFH.com وعبر تطبيق KFHonline، وبالتالي الحصول على الخدمات المصرفية حسب الوقت المناسب لهم، علما أن عملية حجز الموعد يجب أن تكون بنفس اليوم الذي يرغب به العميل زيارة الفرع.

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وتتيح الخدمة أيضا معرفة الفروع الأقل ازدحاما لحظياً، حيث يعتبر Skiplino نظام إدارة انتظار يسمح لـ"بيتك" بالتعامل مع انتظار العملاء بشكل ذكي وسريع، مع متابعة بيانات الانتظار لحظيا.

خدمات مصرفية رقمية

كما يستفيد عملاء "بيتك" من باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية، حيث استخدموا خدمة متابعة التحويلات المصرفية بنظام سويفت «SWIFT GPI» الكترونيا عبر KFHOnline، وخدمة ربط الحساب برقم التداول مع شركة المقاصة الكويتية، وخدمة التحويل الى حساب بيتك للتداول، وخدمة إنشاء وديعة، وفتح حساب مصرفي، وفتح حساب الذهب وبيع وشراء الذهب الكترونيا عبر "KFHonline" وعرض الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي، والتحويل الى البطاقة الائتمانية، وإيداع الشيكات عبر الموبايل، والسحب النقدي دون بطاقة من خلال «QR Code» عبر البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وتحديث كامل لطلب "اعرف عميلك"، وخدمة الاطلاع على الالتزامات التمويلية وعدد الأقساط، وإجراء عمليات التحويل النقدي بين عملاء "بيتك"، ولحسابات في بنوك محلية وكذلك التحويل لبنوك خارجية، وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية ذات الكفاءة العالية.

ويؤكد "بيتك" دائما حرصه على أن يكون الأقرب إلى عملائه، مع السعي المتواصل إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية المتميزة لهم عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة.