29.4 مليار درهم تجارة خدمات الاتصالات خلال 3 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بلوغ قيمة تجارة خدمات الاتصالات في دولة الإمارات 29.4 مليار درهم تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية 2017 - 2019 ما يعكس النشاط الكبير الذي شهده القطاع الذي بات يعد أحد أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.

وبحسب الأرقام ذاتها فقد بلغت قيمة تجارة خدمات الاتصالات خلال العام 2019 نحو 9.75 مليار درهم بنمو 1.2% تقريباً مقارنة مع العام 2017.

ووفقاً لمؤشر المعرفة العالمي 2019، الذي تم إعداده من قبل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالشراكة مع المكتب الإقليمي للدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد حازت دولة الإمارات المركز الأول في العديد من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع ومنها نسبة انتشار الهاتف المتحرك بين السكان، ومستوى المنافسة في قطاع الإنترنت والهاتف وذلك بالإضافة إلى حجم الاشتراكات في خدمة النطاق العريض، وقفزت الدولة في مؤشر الاستثمار في خدمات الاتصالات من المرتبة 86 عام 2018، إلى المرتبة الرابعة عالمياً 2019.

وبالعودة إلى تفاصيل حركة نشاط تجارة خدمات الاتصالات على المستوى الربعي خلال العام الماضي فقد بلغت قيمة واردات القطاع 1.27 مليار درهم تقريباً في الربع الأول من 2019 قبل أن ترتفع إلى مستوى 1.33 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.

وفي الربع الثالث من العام الماضي وصلت قيمة الواردات 1.3 مليار درهم في حين بلغت خلال الربع الأخير من العام 1.2 مليار درهم.

أما على مستوى صادرات القطاع فقد بلغت خلال الربع الأول من العام الماضي 1.15 مليار درهم تقريباً ثم ارتفعت إلى نحو 1.2 مليار درهم، وفي الربع الثالث من العام وصلت القيمة إلى 1.17 مليار درهم قبل أن تستقر عند 1.124 مليار درهم في الربع الأخير من العام. (وام)