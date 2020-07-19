وزير التموين يعلن موعد بدء الأوكازيون الصيفي 2020

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، عن بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 يوليو ولمدة شهر.

وأفادت وسائل إعلامية بأن القرار الوزاري نص على أن يكون لكل محل أسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

وأضافت أن القرار الوزاري نص ايضاً على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وأكدت وزارة التموين أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.