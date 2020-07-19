«سراج القابضة» تستحوذ على «تكافل الهلال»

أعلنت رسمياً شركة سراج القابضة، استحواذها على شركة تكافل الهلال من مصرف الهلال، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري. ويُعد هذا الاستحواذ بمثابة نقلة جديدة لشركة سراج القابضة في تنفيذ عمليات شركة تكافل الهلال، وذلك لدفع أدائها باعتبارها مزودة لحلول التأمين التكافلي المقدم لكل من الأفراد وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويتمثل غرض هذا الاستحواذ في تعزيز عروض المنتجات التأمينية الممتثلة لأحكام الشريعة الإسلامية مع تقديم خدمات عالية القيمة للعملاء في آنٍ واحد.

وقد أقرّ هذه الصفقة المساهمون وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين، حيث جرى إتمامها بما يتماشى مع متطلبات كل الجهات التنظيمية المختصة. هذا وتخطط الشركة إلى تجديد العلامة التجارية بالكامل ومواءمتها مع القيادة الجديدة المعيّنة ونموذج تشغيل المجموعة، وذلك عقب استيفاء الشكليات الرسمية التنظيمية المطلوبة.

وقال أحمد خلف العتيبة، رئيس مجلس إدارة شركة سراج القابضة: لقد لاحظنا على مدى طويل وجود فجوة بين الخدمات والعروض في هذا القطاع، نظراً إلى تقلص عدد المؤسسات التكافلية في السوق؛ ولهذا تتبلور رؤيتنا في تحسين العروض المقدّمة في مجال صناعة التأمين ووضع حلول مصممة خصيصاً لتلبية رغبات عملائنا المعاصرين في دولة الإمارات، وسوف نصل إلى تلك الغاية عبر تطبيق تقنيات مبتكرة وإعداد منهجيات جديدة، كما سنستعين بنخبة كبيرة من أهل الخبرة للعمل معاً على قيادة تحول شركة تكافل الهلال إلى مؤسسة رائدة عالمياً في مجال التأمينات، مع التزامنا في الوقت ذاته بتقديم حلول رفيعة المستوى للعملاء بما يلبي جميع احتياجاتهم من التأمينات.

وقد عُيِّنت مجموعة جديدة من أعضاء مجلس الإدارة كجزء من عملية الاستحواذ، وسيتولى قيادة عمليات الشركة توماس جو بصفته المدير التنفيذي بها. ومع تقلّده هذا المنصب القيادي، سيستخدم المدير التنفيذي توماس جو خبراته الواسعة في عالم الخدمات المالية وقطاعات التكافل من أجل توسيع نطاق عروض المنتجات التي تطرحها شركة تكافل الهلال إلى جانب تنمية الأعمال بشكل أكبر مع التركيز على العملاء واحتياجاتهم في المقام الأول.