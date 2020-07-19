قرارت هامة من حماية المستهلك وشركات المحمول بشان خدمات الكول تون والنغمات والمسابقات





صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن عقد اجتماع لممثلى شركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرية – وذلك عبر تقنية zoom للاجتماعات الاليكترونية عن بعد فى ضوء استمرار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تم الاتفاق فيه على ضرورة قيام الشركات المقدمة لخدمة المحمول والإنترنت بتفعيل نص المادة 38 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على انه اذا ابدى المستهلك موافقته للتعاقد عن بعد على تقديم خدمة او شراء سلعة فإنه يجب على مقدم الخدمة أن يؤكد على موافقته قبل خصم أية رسوم أو مصاريف.

وأضاف رئيس الجهاز أن الجهاز قد سعى الى التنسيق مع شركات المحمول فى ضوء مجهوداته لضبط أسواق التجارة اللايكترونية وتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، وفى ضوء ورود شكاوى من المواطنين بشأن خصم مبالغ من الرصيد نتيجة اشتراك فى خدمات ” كول تون، مسابقات، الخ ” بخلاف الحقيقة، فإن الجهاز قد اتفق مع الشركات الأربعة على ضرورة وجود رسالة أخرى بخلاف الرسالة الترويجية يتم ارسالها للمستهلك بعد اشتراكه بالخدمة للتأكيد على اشتراكه بالعرض وتوضيح المبالغ التى سيتم خصمها من رصيده مقابل ذلك، كما تم الاتفاق على رد مقابل المبالغ والخدمات التى تم خصمها من الرصيد فى حالة عدم قيام الشركة بتأكيد طلب الشاكى فى الاشتراك من خلال ارسال الرسالة النصية الثانية التى تؤكد ذلك.

وأشار رئيس الجهاز الى ان الشركات الاربعة قد ابدت خلال الاجتماع تفاهماً وتعاوناً كبيراً مع الجهاز والتأكيد على التزامها بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك ، كما ناشد المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل لاتعاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد او بواسطة وسيلة اليكترونية، مؤكداً على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلي التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .