التأمينات تعلن تقديم صرف معاشات أغسطس بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم إعداد جداول منظمة لصرف معاشات أغسطس، حيث سيتم تقديم الصرف إلى يوم 25 يوليو الجارى بدلا من أول الشهر المقبل وحتى 10 أغسطس، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم والوقاية من فيروس كورونا المستجد للتخفيف العبء على أصحاب المعاشات.

وأضاف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى تصريحات لليوم السابع، أنه سيتم صرف معاشات أغسطس وفقا لشرائح على عدة أيّام منعا للتكدس أمام منافذ الصرف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتشكيل غرفة عمليات ولجان لمتابعة عمليات الصرف قبل عيد الاضحى المبارك وتذليل اى عقبات فى إطار التيسير على اصحاب المعاشات والمستفيدين منال

كانت الجريدة الرسيمة قد نشرت قرارا لرئيس الجمهورية حول تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة أربعة سنوات برئاسة اللواء جمال عوض محمود محمد، وعضوية سامى عبد الهادى نائبا لرئيس الهيئة ومحمد سعودى نائب لرئيس الهيئة.

وشمل القرار عضوية أيضا كل من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس إدارة الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه ورئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية او من يفوضة وممثلين اثنين عن اصحاب المعاشات يختارهم رئيس الهيئة وثلاثة من الخبراء المستقلين فى مجال عمل الهيئة يختار هم رئيس مجلس ادارة الهيئة.