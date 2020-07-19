شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلب من اليابان بدائل لـ«هواوي» في شبكاتها للجيل الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة نيكاي التجارية، الأحد، إن الحكومة البريطانية طلبت من اليابان المساعدة في بناء الجيل الخامس لشبكاتها اللاسلكية دون شركة هواوي تكنولوجيز، مشيرة إلى شركتي إن.ئي.سي وفوجيتسو كموردين بديلين محتملين.

وأضافت الصحيفة دون الإشارة إلى أي مصادر أن مسؤولين بريطانيين التقوا مع نظراء لهم في طوكيو يوم الخميس وذلك بعد يومين من إصدار بريطانيا أوامر باستبعاد معدات هواوي من شبكاتها للجيل الخامس بحلول نهاية 2027.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تعكس جهود بريطانيا لاستقدام موردين جدد للمعدات لتعزيز المنافسة والمساعدة على خفض تكاليف شبكاتها اللاسلكية ببريطانيا.

وصرح وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن الأسبوع الماضي بأن بريطانيا تعمل مع حلفائها لتعزيز منافسين أقوياء لهواوي وذكر أسماء شركات من فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان.

(رويترز)

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