شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يُعلن انضمامه كعضو عام لشركة "مقاصة الأوراق المالية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن انضمامه لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية، بتاريخ 14 يوليو الجاري، كعضو مقاصة عام للقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه قد تم تأسيس "مقاصة" بهدف دعم تطوير السوق المالية السعودية من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول والمساهمة في الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وذلك بالإضافة إلى دعم التوسع في إضافة منتجات وخدمات جديدة.

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وبحسب البيان، يساهم نجاح "ساب" في الانضمام لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية بلعب دور رئيسي في تقديم خدمة المقاصة العامة الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة عمليات التكامل المرتبطة بالاندماج مع البنك الأول، و ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.