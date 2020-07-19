شكرا لقرائتكم خبر عن إنفستكورب تعلن تجاوز الأصول المُدارة لدى "نت تري كابيتال" الملياري دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المختصة في الاستثمارات البديلة، عن تجاوز الأصول المُدارة لدى شركة "نت تري كابيتال مانجمنت" التي ساهمت في رأس مال إنشائها، الملياري دولار.

وقالت انفستكورب، في بيان لبورصة "البحرين"، اليوم الأحد، إن "نت تري" قامت بإنشاء صندوق التمويل الأول مع أرسمال ملتزم يبلغ نحو 320 مليون دولار، بالإضافة إلى استراتيجيتها الرئيسية البالغة 1.8 مليار دولار.

وأفادت الشركة بأنه قد تم إطلاق "الصندوق" للاستثمار في المقام الأول في ديون الشركات المتعثرة وتلك المثقلة بالديون، مع التركيز على جهات الإصدار المتوسطة الحجم في أميركا الشمالية.

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هذا ويتوافق الصندوق مع استراتيجية "نت تري" للاستثمار بهدف الاستفادة من فترات اضطرابات السوق لاغتنام فرص الاستثمار الائتمانية للشركات الجذابة.

و"نت تري"، التي يقع مقرها في نيويورك، هي مدير استثمار ائتماني بديل انطلق في فبراير 2016 مع 100 مليون دولار من الأصول المُدارة، وتستند إلى رأس مال استراتيجي وفرته إنفستكورب.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح إنفستكورب تراجعت بنسبة 17% إلى 48 مليون دولار خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل 58 مليون دولار في فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2018.