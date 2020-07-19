شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو وفرة الغذائية يطالبون بعزل أعضاء مجلس الإدارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن تلقّي خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون أسهماً تمثّل 7.14% من رأس مال الشركة يطالب بعزل أعضاء مجلس الإدارة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الخطاب طالب أيضاً بانتخاب أعضاء جدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 529.3 ألف ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض تكلفة المبيعات وتحسّن الكفاءة التشغيلية وتحسّن أسعار البيع لبعض المنتجات وزيادة المبيعات في منتجات اللحوم وحبوب الإفطار والمكسرات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخري رغم انخفاض المبيعات بنسبة 15.90% وتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 262.255 ألف ريال.