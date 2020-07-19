في بلد «إتش أند أم» و«إيكيا».. العار لمن يشتري منتجات جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في مدينة إسكليستونا الصناعية السويدية التي تشهد تحولاً بيئياً كبيراً، يأخذ تدوير السلع المستخدمة بعداً آخر مع إقامة مركز تجاري يضم 13 متجراً، مكرسة بالكامل لهذه البضائع المستعملة سابقاً.

ويعمل نحو عشرة أشخاص على فرز السلع من شاشات وكتب وألعاب وغيرها.

في هذه المدينة الواقعة على بعد ساعة بالقطار من ستوكهولم يمتد مركز «ريتونا» الذي تملكه البلدية على خمسة آلاف متر مربع ويوظف 50 إلى 65 شخصاً. وهو يعكس صورة مدينة اعتمدت مراعاة البيئة نهجاً منذ التسعينات لتغيير صورتها.

ويوضح رئيس بلدية المدينة الاجتماعي-الديمقراطي جيمي يانسون «نحن مدينة صناعية تقليدياً واجهنا صعوبات واضطررنا إلى إيجاد طريقة لتعزيز الثقة وتحمل مسؤولياتنا لجعل إسكليستونا مدينة صناعية حديثة».

واختارت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في العام 2020 «ريتونا»، أول مركز تجاري في العالم مكرس بالكامل للمنتجات المصلحة والمرممة والمعاد تدويرها. وكان المركز فتح أبوابه قبل خمس سنوات في العام 2015.

وهو لا يزل بعيداً عن المراكز التجارية الضخمة إلا أنه يستقطب 250 إلى 300 ألف زائر سنوياً، على ما تقول آنا بيرغستروم مسؤولة المركز حتى نهاية العام.

وتنتشر على طابقين متاجر أجهزة المعلوماتية ومكتبة لبيع الكتب وألعاب الأطفال والأثاث. وتقول المسؤولة «يمكن القيام بكل المشتريات التي يقوم بها المستهلك عادة في متجر عادي». وتنتشر في المركز محال تعلوها لافتات ملونة وتتصاعد منها رائحة تميز السلع المستخدمة.

وإلى جانب التبضع، يوفر المركز تدريباً عالياً من سنة حول تصميم السلع المعاد تدويرها.

في بلد ما يعرف بـ «كوبسكام» (العار لمن يشتري منتجات جديدة) و«فلايغسكام» (العار لمن يستقل الطائرة) أصبحت السلع المستخدمة سابقاً منتشرة جداً. وللسويد تقليد طويل مع متاجر السلع المستعملة إلا أن «ريتونا» بات رمزاً لهذا الميل.

وللمفارقة، تشتهر السويد أيضاً بسلاسل ضخمة للملابس الجاهزة المتدنية الثمن مثل «إتش أند أم» والأثاث «إيكيا». إلا أنها تريد أن تكون قدوة في مجال مراعاة البيئة في العالم وتصبو لتكون من أول الدول التي تنجح في تحييد أثر الكربون بحلول 2045.

وعند هذا الاستحقاق، تريد إسكيلستونا أن تكون قادرة على حجز كميات من ثاني أكسيد الكربون تفوق انبعاثاتها منه وأن تكون قد تخلت نهائياً عن مصادر الطاقة الأحفورية. وتتمتع المدينة بمركز فرز متطور جداً فيما تعيد البلدية تدوير وتحويل كل النفايات إلى طاقة.

لكن وراء هذه الواجهة المشرقة، تخفي المدينة الخضراء نقاط ضعف بدءاً من انتشار السيارات بشكل واسع على الطرقات وفي مواقف السيارات.. حتى تلك العائدة لمركز «ريتونا».

وباتت الحافلات في وسط المدينة تعمل على الغاز الحيوي «لكن تبقى المهمة طويلة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على ما يقول رئيس البلدية الذي يشغل هذا المنصب منذ عشر سنوات. أما البطالة المسجلة فيها أعلى من المعدل الوطني ولم تتراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

واعتمدت المدينة التي تضم فرع شركة فولفو لتجهيزات البناء وشركة اوتكومبو الفنلندية العملاقة للفولاذ المقاوم للصدأ، العام 2012 خطة مناخية 2020 لتحقق الحياد على صعيد غازات الدفيئة، استكملتها في 2016 بقائمة من 50 وعداً بيئياً، تراوح بين تطوير مصادر الطاقة المتجددة وإقامة مسالك للدراجات الهوائية.

إلا أن المدافعين عن البيئة وهم في صفوف المعارضة أكدوا في مقال نشر مطلع السنة أن الكثير من الأهداف لم تتحقق وطالبوا البلدية بتسريع الوتيرة لتحقيق الهدف الوطني المتمثل في تحييد أثر الكربون.

(أ.ف.ب)