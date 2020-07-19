الصادرات الايرانية للإمارات تسجل مليار دولار في ثلاثة أشهر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران



أعلن مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية عن تسجيل الصادرات السلعية للامارات واقع مليار دولار خلال الفترة من 20 مارس وحتى 20 یونیو 2020.

وأوضح “فرهاد بيلتن” في بيان، أن الصادرات شهدت نموا بنسبة 8 بالمئة ارتفاعا عن نحو 900 مليون دولار بالفترة المناظرة 2019.

ونوه الى أن الاحصائيات تشير الى أن الصادرات سجلت نموا كمّيا بنحو 40 بالمئة الى 3.4 مليون طن في الربيع صعودا عن نحو 2.4 مليون طن.