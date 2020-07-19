شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 يسجل 804 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرار ملحوظ عند 804 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة بمصر، ويأتي استقرار الأسعار المحلية لعدم وجود مبيعات خلال الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة ، والمقررة الأحد من كل أسبوع.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 689.15 جنيه

عيار 21 : 804 جنيهات

عيار 24 : 918.85 جنيه

الجنيه الذهب : 6432 جنيها

السعر العالمي : 1810 دولار أمريكى للأوقية

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ويبدو أن حجم الطلب على الذهب في مصر لا يزال في أزمة كبيرة، إذ يتراجع الشراء بصورة ملحوظة في أسواق الصاغة بمصر، وذلك بعد أن تخطي السعر حاجز ال 800 جنيها للجرام، وهو مستوي تاريخي سجله المعدن النفيس لأول مرة.

وهنا يطرح البعض تساؤلات حول إمكانية أن يقوم تجار الذهب بالحد من هوامش أرباحهم لتحريك المبيعات، وهل يمكن تقليل المصنعية للمعدن النفيس من أجل زيادة المبيعات الفترة القادمة وزيادة وتنشيط حركة التداول؟.

وخلال حلقة جديدة لبرنامج "أسواق" الذى يقدمه إسلام سعيد على منصات الخليج 365، ناقش البرنامج قضية مصنعية الذهب وكذلك خفضها لإنقاذ السوق، وكذلك مساهمة المصنعية المرتفعة في الحد من المبيعات.

وشرح ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، وعضو مجلس غرفة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، آليات احتساب مصنعية الذهب، إضافة إلى العروض التي يمكن أن يقدمها التجار لتحريك المبيعات بسوق الصاغة.

وأضاف في برنامج "أسواق"، أن التجار لا يمكن أن يخفضوا المصنعيات لأنه بالفعل يبحث أفضل طرق لتحريك السوق، ولكن الارتفاعات الكبيرة في التكاليف لا تشجع على خفض المصنعيات.

وشرح ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، وعضو مجلس غرفة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، آليات احتساب مصنعية الذهب، إضافة إلى العروض التي يمكن أن يقدمها التجار لتحريك المبيعات بسوق الصاغة.