شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز لـ3400 قطعة أرض مقبرة للمسلمين والمسيحيين بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم يوم الأحد 9/8/2020 وحتى يوم الخميس 24/9/2020 فتح باب التقدم لحجز(2649) قطعة أرض مقبرة للمسلمين، بنظام"اللحد"، و(752)قطعة أرض مقبرة للمسيحيين بمساحة (40م2) بإجمالي(3401) قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفاً أنه سيتم إتاحة حجز قطع أراضي المقابر لقاطني مدن (القاهرة الجديدة - العبور – الشروق( بنظام حق الانتفاع.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة نظير سداد مبلغ 200 جنية ثمن الكراسة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 9/8/2020 وحتى 24/9/2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

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وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تخصيص عدد (١٨٥٥) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(٥٢٦ (قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة القاهرة الجديدة، وكذا تخصيص (٣٩٧ ( قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و (١١٣( قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة العبور، وكذا تخصيص(٣٩٧( قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(١١٣) ( قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة الشروق.

وبالنسبة لأسلوب السداد، أوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم سداد مبلغ ١٠ آلاف جنيه دفعة حجز وذلك مع تقديم استمارة الحجز، على أن يتم سداد باقي قيمة المقبرة عند الاستلام.

وبالنسبة لشروط الحجز، أضاف، أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنويا( شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن)القاهرة الجديدة - العبور - الشروق)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض (له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقاً لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.