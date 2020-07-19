شكرا لقرائتكم خبر عن بصيرة: 88% من المصريون وافقوا على قرارات الحكومة للتصدى لأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، استطلاعاً للرأي بمساندة من وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر حول معرفة المصريين بفيروس كورونا وكيفية حماية أنفسهم من الفيروس وأثره على حياتهم، وأوضحت النتائج أن كل المصريين تقريباً قد سمعوا بفيروس كورونا، وفيما يتعلق بعرفتهم بأعراض المرض، ذكر 74% من المصريين ارتفاع الحرارة يليه السعال الجاف أو القوي بنسبة 47% ثم آلام الحلق بنسبة 36% ثم اضطراب التنفس بنسبة 20%، حوالي 21% ذكروا أن أعراض فيروس كورونا هي نفسها أعراض الأنفلونزا بينما 10% أجابوا بأنهم لا يعرفون الأعراض، وترتفع المعرفة بالأعراض بارتفاع المستوى التعليمي للمستجيبين.

وعما يقوم به المصريون لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، أجاب 68% بأنهم يستخدمون المطهرات بينما 39% لا يخرجون من المنزل، 15% يتجنبون التواجد في أماكن مزدحمة، و3% يتجنبون التعامل مع الأفراد المصابين.

وأكد الاستطلاع، أن نسبة 61% من المصريين أنهم قاموا بتغييرات في أسلوب معيشتهم بعد ظهور فيروس كورونا، وترتفع هذه النسبة من 52% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 76% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

وعن قرار الحكومة بإعلان حظر التجول الجزئي، أوضح 88% من المصريين أنهم موافقون على هذا القرار وأقل من 8% رفضوا القرار، بينما 5% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

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وأوضح 23% من المصريين أنهم واجهوا مشكلات نتيجة حظر التجول الجزئي بينما 77% لم يواجهوا مشكلات. وقد ذكر 28% ممن واجهوا مشكلات أن أهم مشكلة هي أن أعمالهم قد تأثرت سلباً بالحظر، يليها انخفاض ساعات العمل بنسبة 25%، ثم عدم القدرة على الحياة بصورة طبيعية بنسبة 15% ثم الازدحام قبيل موعد الحظر بنسبة 5%، ثم محدودية الخدمات الصحية المتاحة بنسبة 4%.

وتم سؤال المستجيبين الذين يعملون عن بيئة العمل بعد ظهور فيروس كورونا، وأجاب 55% منهم بأن أماكن العمل أصبحت توفر لهم المطهرات ومعقمات الأيدي بصورة مناسبة، وترتفع هذه النسبة من 52% بين العاملين في القطاع الخاص إلى 57% بين العاملين في القطاع الحكومي، كما أكد 53% من العاملين أن مكان عملهم قد خفض أيام العمل من المكان العمل وسمح لهم بالعمل من المنزل، وترتفع هذه النسبة من49% بين العاملين في القطاع الخاص إلى 65% بين العاملين في القطاع الحكومي، كما ترتفع النسبة من 50% بين الذكور إلى 68% بين الإناث.

وتم سؤال السيدات اللاتي يعملن ولديهن أطفال أقل من 12 سنة عما إذا كن قد سمح لهم بأخذ إجازة كما ورد في قرار الحكومة، وقد أجاب 42% منهن بأنه قد سمح لهن بذلك بينما 58% لم يسمح لهن بذلك.

يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2157 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت المقابلات في الفترة من 14 إلى 25 أبريل 2020. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 78%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%، وقد تم تمويل الاستطلاع من قبل وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر.