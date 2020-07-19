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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة بدر يشن حملة مكبرة لضبط مخالفات تغيير النشاط ورفع الإشغالات بالحى الثالث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة مكبرة لضبط مخالفات تغيير النشاط بالوحدات وقطع الأراضى السكنية، وكذا رفع الإشغالات والمخالفات بالمجاورات ١، ٢، ٣، بالحى الثالث، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.
وقال المهندس عمار مندور: أسفرت الحملة عن رفع العديد من الاشغالات، وضبط مخالفات تغيير نشاط بعدد من الوحدات، ومخالفات تغيير نشاط بالبدرومات لقطع أراض سكنية، كما تم التحفظ على ٣ ثلاجات عرض و٤ اسطوانات غاز لمحال مخالفة، واسطوانتي منازل وعربة بيع مأكولات، ومطبخ من الألومينتال، و١١٢ كرسي، و٤ أبواب حديد كيريتال، كما تم تحرير ٣٩ محضرا ما بين مخالفات إشغال ومخالفات شروط تخصيص.
وأكد المهندس عمار مندور استمرار حملات ضبط المخالفات ورفع الإشغالات لتشمل أنحاء المدينة كافة، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المظاهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضارى بالمدن الجديدة.
حملة مكبرة لضبط مخالفات تغيير النشاط ورفع الإشغالات بالحى الثالث
حملة مكبرة لضبط مخالفات تغيير النشاط ورفع الإشغالات بالحى الثالث
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