شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الأحد.. والجنيه الإسترلينى بـ 19.91 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 19-7-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك بعد انتهاء إجازة البنوك الأسبوعية، وبدء التعاملات بالبنوك اليوم، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، عند سعر 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، وذلك بعد انتهاء إجازة البنوك الأسبوعية، وبدء التعاملات بالبنوك اليوم.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.11 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع مقابل 18.11 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.91 جنيه للشراء، 20.14 جنيه للبيع مقابل 19.93 جنيه للشراء، و20.18 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.91 جنيه للشراء، 20.14 جنيه للبيع مقابل 19.93 جنيه للشراء، و20.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع. Advertisements

سعر الدينار الكويتى اليوم تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.31 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع مقابل سعره 49.32 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.

ونفى البنك المركزى ما تردد من أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.

وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

وسيتم البدء في طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر.