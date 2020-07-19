شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدولار اليوم الأحد 19-7-2020 فى مصر .. ويسجل 15.92 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 19-7-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك بعد انتهاء إجازة البنوك الأسبوعية، وبدء التعاملات بالبنوك اليوم، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، وثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، وأيضا 15.92جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع فى بنك مصر.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.91 جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر15.92 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.92 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.91 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.91 جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

نفى البنك المركزى ما تردد من أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.

وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

وسيتم البدء فى طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر.