شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعين عبد المطلب عمارة عضوا باتحاد المقاولين بدلا من علاء والى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعيين المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، بدلا من المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب.

وتفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن - في وقت سابق - عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذى، يرافقه المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة، ومسئولو الجهاز واللجنة المشكلة لمتابعة الأعمال بمشروع الحدائق المركزية.

وبدأ المهندس عبد المطلب ممدوح جولته بتفقد أعمال توصيل المرافق بالحى الحكومى، ثم توجه إلى مواقع الحدائق المركزية (النهر الأخضر).

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كما عقد نائب رئيس الهيئة اجتماعا مع مسئولى الشركات المنفذة لمشروع الحدائق المركزية لمناقشة الموقف التنفيذى والمعوقات إن وجدت بالموقع، ثم تفقد مواقع العمل بكل قطاع بالحديقة المركزية لمتابعة الموقف على الطبيعة.

وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح على مسئولى جميع الشركات بتكثيف العمالة ودفع العمل للتمكن من الانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الجميع، موضحا أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية، وإزالة أى عقبات تواجه التنفيذ.

من جانبه أضاف المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، ما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق سيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.