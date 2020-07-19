شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: طاقة تخزين القمح 4 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وائل عباس معاون وزير التموين لرويترز اليوم الأحد، إن سعة تخزين القمح المحلية زادت إلى أكثر من أربعة ملايين طن، من 3.6 مليون طن في نهاية 2019.
وتعمل مصر، على زيادة طاقتها التخزينية عن طريق تشييد مزيد من الصوامع في السنوات الأخيرة.
وكان قد أكد الدكتور وائل عباس، أن مصر حققت أعلى معدلات التوريد فى محصول القمح، بالمقارنة بالمواسم السابقة، مشيرا إلى أنه وصل الآن إلى حوالي مليون و250 ألف طن، بمعدل توريد يومي أكثر من 115 أو 120 ألف طن.
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