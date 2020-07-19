شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الصينى: الصين ستربط بين سوقى السندات لديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الشعب الصيني اليوم الأحد، إنه سيربط بين سوق سندات بين البنوك وبورصة السندات في خطوة تهدف إلى توحيد أسواق أدوات الدين وتسهيل سريان السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.

أورد البنك المركزي في بيان أنه سيسمح للمستثمرين المؤهلين بشراء السندات وبيعها بصرف النظر عن سوق تداولها عن طريق بنية "الربط" التحتية.