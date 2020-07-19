شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر للتطوير تُصدر الصك الموحد على كامل مساحة مشروعها بمكة المكرمة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن اصدار الصك الموحد على كامل مساحة مشروع شركة جبل عمر للتطوير الواقع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية قدرها 231.939 ألف متر مربع.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنها تتوقع أن يسهم اصدار الصك الموحد للمشروع في تعزيز قدرة الشركة على تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية والتوسع في أعمالها وأنشطتها بما يتناسب مع استراتيجية الشركة ويحقق أهدافها.
وبحسب البيان، يأتي الصك كأحد المخرجات الرئيسية لخطة التحول الاستراتيجي لشركة جبل عمر للتطوير والتي بدأ العمل على تنفيذها منذ بداية العام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن جبل عمر حققت صافي خسائر بلغ 217.25 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.62 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.
وأرجعت الشركة سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى انخفاض المبيعات الأخرى.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات إلى 179.39 مليون ريال بالربع الأول مقابل مبيعات بلغت 177.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.
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