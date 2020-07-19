شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 19 حتى 23 يوليو الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة جاكو، أسمنت الجوف، الخضري، بالإضافة إلى توزيع أرباح شركة سليمان الحبيب، المتقدمة.

وتبدأ مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، يوم الإثنين، توزيع الأرباح النقدية المُقررة عن الربع الأول من عام 2020، بقيمة 175 مليون ريال، بما يُعادل 0.50 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من قيمة السهم الإسمية.

وتُصوت الجمعية العمومية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، يوم الخميس المُقبل، على طلب عزل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة؛ وهم: علي عبدالله عبدالمحسن الخضري، جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري، فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري.

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وتبدأ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، يوم الخميس، توزيع الأرباح النقدية المُقررة عن الربع الثاني 2020، بقيمة 140.7 مليون ريال، بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة القصيم القابضة للاستثمار، يوم الخميس المُقبل، على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 21 فبراير 2023.

وتعتمد الجمعية العمومية لشركة أسمنت الجوف، يوم الخميس المُقبل، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 6 أغسطس 2020 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 5 أغسطس 2023.