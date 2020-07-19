شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. ارتفاع احتياطي الغاز 4% في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الاحتياطيات السعودية المؤكدة من الغاز الطبيعي بنهاية العام الماضي 2019 بنسبة 4% (12.5 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 332.8 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 320.3 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية عام 2018.
وبحسب بيانات منظمة أوبك، فإن السعودية تحتل المركز السادس عالميا بنهاية العام الماضي، مشكلة 4.6% من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا، البالغة 7282.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
حيث حلت السعودية سادسا خلف كل من روسيا وإيران وقطر والولايات المتحدة الأميركية وتركمانستان باحتياطيات 1775.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (24.4% من العالم) لروسيا.
واستطاعت السعودية أن تضاعف احتياطياتها من الغاز 7.2 مرة خلال 59 عاما (منذ عام 1960 حتى نهاية عام 2019)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في عام 1960، بما يعني زيادته بنسبة 623% خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 10.6% سنويا.
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