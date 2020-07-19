شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يكشف عن احتمالية تمديد اتفاق خفض الإنتاج لأكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السوق النفطية لم تخرج من نفق كورونا حتى الآن، مشيراً إلى أن اتفاق أوبك+ سيستمر حتى أبريل 2022، وبالاتفاق نص صريح على أنه سيكون هناك اجتماع في ديسمبر للنظر في تمديد الاتفاق حتى 2022".

وقال إنه شعر بعد اجتماع أوبك+ في 6 مارس بأسى، مشيرا إلى أن تلك الليلة كان صعبة بعد الخروج بلا اتفاق، حسب موقع قناة العربية.

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واتفق المنتجون الكبار الأسبوع الماضي على تقليص تخفيضات إنتاج قياسية للنفط بداية من الشهر المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس كورونا، واعتبارا من أغسطس، من المقرر أن تتقلص التخفيضات رسميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن أوبك+ كانت قد خفضت الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو، بما يعادل 10% من الإمدادات العالمية بعد أن ألغى الفيروس ثلث الطلب العالمي.

وكانت منظمة أوبك قد توقعت مؤخرا أن يتعافى الطلب العالمي على النفط بمقدار سبعة ملايين برميل يومياً في 2021 بعد هبوط بواقع 9 ملايين برميل يوميا هذا العام.