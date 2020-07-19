شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ "ساما" يتوقع انتعاش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعاً مع رفع إجراءات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور أحمد الخليفي، أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ونبه إلى أهمية مراقبة التقلبات في أسواق النفط والتي بدأت تظهر تحسنا إيجابياً، إلى جانب أهمية مراقبة التطورات الجيوسياسية، وتطورات أو حدة موجة ثانية من الوباء، بحسب "العربية".

وقال الخليفي إن الاقتصاد السعودي انكمش بنحو 1% بالربع الأول. مشيراً إلى أن أداء الاقتصاد بالربع الثاني لن يكون أفضل بالتأكيد.

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وقال إن توقعات السعودية لانكماش الاقتصاد أقل تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي.

وخفض صندوق النقد الدولي نهاية يونيو الماضي توقعاته مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينكمش بنسبة 4.9% في العام الجاري، وذلك بعد توقعاته في أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3% هذا العام.

وقال الخليفي إن برنامج تأجيل المدفوعات سينتهي منتصف سبتمبر القادم، موضحا أنه يتم تقييم الأوضاع حاليا، ولو هناك حاجة مستقبلا سيتم التدخل.

وأضاف أن عدد عقود المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن بلغ 72 ألف عقد تجاوزت قيمتها 51 مليار ريال.