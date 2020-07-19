شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض أسعار الليمون ليبدأ من 7 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار الليمون تشهد انخفاضا مع بداية الأسبوع الجاري وذلك لزيادة المعروض تدريجيا نتيجة حصد محاصيل محافظات الصعيد وبعد محافظات وجه بحري مما انعكس على أسعاره في السوق.

ومن جانبه، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الليمون تراجعت فى سوق العبور للجملة بين 20-35٪ عن الشهر الماضى، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 7-18 جنيها للكيلو مقابل 10-30 جنيها الشهر الماضى، موضحا أن الليمون شهد إقبالا كبيرا خلال الشهرين الماضيين بعد اعتماد المستهلكين عليه كمصدر لفيتامين سى.

Advertisements

وأوضح النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن زيادة المعروض نتيجة طرح محاصيل محافظات الوجه القبلي وخاصة أسوان، مشيرا إلي انه فور طرح إنتاج محافظات وجه بحري ستنخفض الأسعار بصورة اكبر وهو ما سيشعر به المواطن.

جدير بالذكر، أن تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة أكد ارتفاع صادرات العنب والموالح لمليون و463 ألف طن، منها الموالح بلغت مليون و387 ألف و228 طنا، والعنب 76 ألفا و184 كيلو منذ بدء موسم التصدير حتى 17 من الشهر الجارى، وهناك تدفق ملحوظ فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوربية، وفتح منافذ جديدة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.