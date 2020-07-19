شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الضأن يبدأ من 130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار اللحوم بالأسواق التجارية ومحلات الجزارة اليوم الأحد 19-7-2020 استقرارا بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سجلت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

وفيما استقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 120- 150 جنيها وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-150 جنيها الكيلو، والبرجر البلدى فسجلت 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيه، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 120-140 جنيها الكيلو.

Advertisements

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أكدت تجهيز 486 مجزر لحوم حكومى وخاص، منها عدد 464 مجزر حكومى وحملات بأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها خاصة المفروم، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات.

وذكر تقرير الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الاطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي اية شكاوي من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة ، تم التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم، الدواجن ومنتجاتها، الأسماك ومنتجاتها .