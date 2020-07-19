شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون لتر معدل استهلاك السوق المحلي من البنزين يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن معدلات استهلاك البنزين الحالية في السوق المحلي المصري بلغت نحو 25 مليون لتر يوميا.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ " الخليج 365 " أنه تم العودة إلي المعدلات الطبيعية لاستهلاك الوقود ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك بسبب إلغاء حظر التجوال وعودة حركة الانتقال إلي طبيعتها .

وكانت معدلات استهلاك البنزين والسولار قد شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقليل حركة الانتقال للأفراد وتطبيق فترات الحظر .

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يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية ، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود والمنتجات البترولية تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال عام 2023-2022.

وهناك مجموعة من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا منها وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف إنتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450مليون دولار، وتوسعات معمل تكرير ميدور بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، و باستثمارات 2.3 مليار دولار،ومجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط لشركة انوبك بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات حوالي 2.8 مليار دولار.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصيه بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو ـ سبتمبر 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و 7.50جنيه للتر البنزين 92 و8.50جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.