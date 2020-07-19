شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تأمين يكشف شروط حصول المتضررين من حادث البترول على 40 ألف جنيه تعويض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الخالق عمر خبير التأمين ورئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، عن الشروط الواجب توافرها لحصول متضررى حادث حريق بترول طريق الإسماعيلية، على تعويض بقيمة 40 ألف جنيه حد أقصى من الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، والتى على رأسها ضرورة إخطار الصندوق بالحادث فى موعد أقصاه 15 يوما من وقوعه والتقدم بالمستندات المطلوبة.

قال عمر فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن الصندوق يؤدى طبقا للقانون مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، للضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، أو فى حالة عدم وجود تأمين على السيارة، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وفى حادث البترول فإنه فى حالة وجود متضررين من الحادث سواء بالإصابة أو الوفاة بسبب الحريق داخل السيارة، سيتم صرف تعويضات لهم أو لذويهم من الصندوق طبقًا للضوابط القانونية.

Advertisements

وأوضح عمر أنه على الرغم من ارتفاع معدلات ضحايا الطرق السريعة فى مصر، إلا أن كثيرا من المواطنين يجهلون كيفية الحصول على تعويض من جراء تلك الحوادث، والتى غالبا ما تكون بسبب سيارة مجهولة يهرب سائقها من مكان الحادث حتى لا يتحمل المسئولية، ولهذا تم إنشاء الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لتعويض هؤلاء الضحايا، الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة هو صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

و من جهة أخرى، كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى "تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، عن وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين.