شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التجزئة يقدم تجارب التسوق والترفيه خلال مفاجآت الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحتفي مفاجآت صيف دبي في دورتها الحالية بدبي كوجهة عالمية للسياحة والتسوق، حيث تتعاون أكبر العلامات التجارية الرائدة في قطاع التجزئة على مستوى المدينة، لتقدم العديد من الفعاليات الترفيهية والتخفيضات والعروض الترويجية. ونجحت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في شراكات استراتيجية قوية مع شركات قطاع التجزئة الرائدة على مستوى إمارة دبي، لجعل الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي من أفضل دورات الحدث.

وتقدم مفاجآت صيف دبي سبعة أسابيع من الصفقات الكبرى وتجارب التسوق الاستثنائية والعروض الترويجية المتميزة، وهو ما يجعله الحدث الأكثر شعبية لدى العائلات والمتسوقين ويعزز مكانته باعتباره أحد أهم عوامل الجذب للزوار الذين يسعون إلى الاستفادة من العروض الترويجية الحصرية، والفعاليات الترفيهية التي تقدمها دبي خلال موسم الصيف.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «حققت مفاجآت صيف دبي نمواً مستمراً على مدى 23 عاماً الماضية ولا تزال.. ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا تضافر الجهود والدعم الدائم والشراكات والرؤية المشتركة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركائها في قطاع التجزئة في دبي».

من جهته، قال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه: «يشارك دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا في هذه العروض، لتوفير فرص مجزية للعملاء. ونتطلع للترحيب بالعملاء خلال الصيف، لاغتنام فرصة التسوق المميزة بأفضل الخصومات».

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا: «مفاجآت صيف دبي حدث مهم على مستوى المنطقة، وأحد عوامل الجذب لزوار مراكز التسوق خلال الصيف».

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وقال فؤاد منصور شرف المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان) بمراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «مفاجآت صيف دبي تحقق تجربة شاملة وممتعة للزوار».

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات؛ شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني: «نسعى هذا العام إلى توفير الدعم اللازم لرفع معنويات الجميع، لضمان العودة إلى مسار حياتهم المعتادة، وذلك من خلال طرح العروض الجذابة على كافة علاماتنا التجارية».

وقال كولم ماكلوجلين، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لشركة السوق الحرة في دبي: «نتطلع إلى الترحيب بالزوار في مكان آمن ضمن مطار دبي».

وعلق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: «مفاجآت صيف دبي لهذا العام مميزة، حيث تقدم صفقات وتجارب لم يسبق لها مثيل في المراكز التجارية».

وقال عمر خوري المدير التنفيذي ل«نخيل مولز»: «نتطلع خلال أهم حدث في التقويم السنوي لقطاع التجزئة بدبي إلى استقبال المقيمين والسياح في نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسوق التنين وذي بوينت».

عبدالله سالم المانع، مدير عام «اتصالات»قال في منطقة دبي: «تعتز اتصالات بشراكتها مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبر مفاجآت صيف دبي الذي سيقدم لمرتاديه العديد من الفعاليات والخصومات والعروض الترفيهية، والتجارب الرقمية وغيرها. ونتطلع إلى تألق هذا الحدث السنوي».

وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي (9 يوليو وحتى 29 أغسطس 2020)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية ، والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.