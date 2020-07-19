شكرا لقرائتكم خبر عن رهان ضعف الاقتصاد يُهدي الذهب سادس مكسب أسبوعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمرت أسعار الذهب في الرهان على ضعف الأداء الاقتصادي وشحذ معنويات المستثمرين لجهة الملاذات الآمنة، ليضيف مكاسب جديدة إلى سعر الأونصة للأسبوع السادس على التوالي، حيث استقر سعرها في العقود الآجلة عند 1811.90 دولار بزيادة أسبوعية بلغت 0.7%.
وقفز الذهب يوم الجمعة؛ إذ يفاقم ارتفاع قياسي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الضبابية بشأن التعافي الاقتصادي، في حين أضاف أيضاً تراجع للعملة الأمريكية دعماً. وصعد الذهب في المعاملات الفورية ليغلق عند 1809.86 دولار للأوقية، وليكون مرتفعاً 0.6% منذ بداية الأسبوع.
وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى «إيه إن زد سوني كوماري»: «يتعزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل أسعار الفائدة الحقيقية السالبة وتضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية ونزول الدولار الأمريكي وحالات الإصابة ب«كوفيد 19» التي لا تزال في ارتفاع.
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