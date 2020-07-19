شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نستطيع تصدير الدواجن ومنافسة الأسعار " البرازيلية"؟ .. الثروة الداجنة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر لديها مقومات عديدة تمكنها من تصدير الدواجن للدول المحيطة ومنها الخليج العربي وأفريقيا وبالاخص ان هذه الدول تعتمد على الاستيراد من البرازيل الأقل سعرا.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أهم ما يميز الدواجن البرازيلي هو عامل السعر ولكن يعيبه عدة نقاط أهمها عنصر الوقت، حيث أن بعد المسافة الذى يحتاج إلى 35 يوما لنقل الشحنة يسبب أزمة لبعض الدول ولكن نحن في مصر نتميز بأن عامل الوقت أقل بكثير من البرازيل، العامل الثانى والأهم وهو الجودة التى يتمتع بها الإنتاج المصرى، حيث إن الدواجن المصرية أكثر جودة بكثير من الإنتاج البرازيلى.

وقال السيد: "إن مصر لديها سلالات من أمهات الدواجن هى من أجود أنواع السلالات كما أنها تنتج ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويا ونحن نحتاج للاكتفاء الذاتى ما بين 1.3 - 1.4 مليار دجاجة وبالتالي لدينا فائض يمكن تصدير سواء كدواجن مصنوعة نصف مطهية او دواجن مجمدة أو دواجن حية، خاصة وأن الظروف الحالية مواتية لدخول الأسواق المجاورة، موضحا أن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود مع الملاحق التجارية لبداية التسويق للإنتاج المصرى.

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جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعلن عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض انفلونزا الطيور ومدى الاستفادة من هذا الإعلان الذى يؤدى إلى استعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة فى الدواجن والمشتركة بالفعل فى برنامج المنشآت الخالية للتصدير.

وأضاف القصير: "تم مخاطبة الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج مما يساهم فى زيادة القدرة للسيطرة على المرض، حيث تقدمت بالفعل 8 شركات للانضمام للبرنامج، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن في مصر حاليا تحقق نجاحات كبيرة، متابعا: صبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفيها استثمارات حوالى 90 مليار جنيه توفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة".