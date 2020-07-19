شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 19-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) قليلاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.51% بما يعادل 8.721 نقطة فقط، ولكن بالرغم من ضعف ارتفاع المؤشر إلا أنه يستقر أعلى مستوى المقاومة 7,407.09، وقد جاء هذا الضعف نتيجة بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات المؤشر تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7,407.09، ليستهدف مستوى المقاومة 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.