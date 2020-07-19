شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 19-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 9310 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 9400 نقطة، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,240 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,381 نقطة