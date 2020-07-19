شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يغلق على ارتفاع طفيف – تحليل صباحي – 19-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.41% بما يعادل 0.03 نقطة، وذلك وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف تشبعه الشرائي بها، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6.99، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 7.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.99 ومستوى المقاومة 7.75.