شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 19-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.72% بما يعادل -0.12 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.18، ليستهدف مستوى المقاومة 18.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.86 ومستوى المقاومة 17.20.