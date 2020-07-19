شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 19-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ملاذ للتأمين (8020) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 4.62% بما يعادل 0.64 نقطة، ليهاجم بارتفاعه الأخير مقاومته الحالية 14.58.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.58، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.52.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 16.00.