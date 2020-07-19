شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 19-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أبو معطي (4191) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 6.77% بما يعادل 1.16 نقطة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 19.02، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 20.00.