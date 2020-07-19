شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 19-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والبعيد، ونلاحظ أيضاً وسط ذلك بدء عودة التقاطع السلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لدعمه الحالي 14.50، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 13.72.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.24 ومستوى المقاومة 15.10.