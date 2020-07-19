شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يغلق عند مستوى قياسي جديد – تحليل صباحي – 19-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بحر العرب (7201) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بتسجيل مستوى قياسي جديدة للجلسة الثانية على التوالي، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.89% بما يعادل 4.10 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 43.93، ليستهدف مستوى المقاومة 50.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.00 ومستوى المقاومة 50.00.