شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يقترب من أعلى مستوياته في شهرين – تحليل صباحي – 19-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسواق المزرعة (4006) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.83% بما يعادل 0.42 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.26 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.60 ومستوى المقاومة 24.26.