شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يتحرك بنطاق محدود – تحليل صباحي – 19-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف تشبعه الشرائي بها، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.15% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، وذلك طيلة ثبات الدعم 32.05، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 34.00 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.70 ومستوى المقاومة 34.00.

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