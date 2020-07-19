بدجت السعودية يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 19-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم بدجت السعودية (4260) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة المهم 31.65، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.32% بما يعادل 0.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 31.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 54.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.85 ومستوى المقاومة 32.50.
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